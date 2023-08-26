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37 очков Дончича помогли Словении обыграть Венесуэлу на старте чемпионата мира 

Встреча национальных команд прошла в Японии. 
26 августа 2023 17:05
автор: Глеб Шевяков

Сборная Словении одержала победу над национальной командой Венесуэлы в первом матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча завершилась со счётом 100:85 в пользу подопечных Александра Секулича.

В составе победителей отметился игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич, который заработал 37 очков.

Таким образом, словенская сборная возглавила группу F. Также в этой группе выступают национальные команды Грузии и Кабо-Верде.

Чемпионат мира по баскетболу проходит на территориях Индонезии, Японии и Филиппин и завершится 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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