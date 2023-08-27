ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в Кузбассе

Комплекс стал вторым в Кузбассе и тринадцатым в России в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ -Детям», который реализуется банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) и регионов с 2019 года.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель председателя банка Олег Барыбин, директор по спортивным проектам банка Рубен Бегунц,глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, а также президент Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко. Почетным гостем стал Владимир Агабабьян, заслуженный тренер России и главный тренер мужской сборной России по баскетболу 3х3.

Пресс-служба ПСБ

«Осознанное отношение к своему здоровью и любовь к спорту – то, что мы стремимся передать будущим поколениям, реализуя и поддерживая масштабные спортивные инициативы во всех регионах нашей страны. Наш проект «ПСБ -Детям» за четыре года с момента своего старта объединил сотни тысяч детей, подростков и взрослых любителей спорта в стремлении расти над собой, побеждать, закалять характер. Мы видим, насколько востребованы спортивные инициативы в Кемеровской области – площадка «ПСБ -Детям», открытая год назад в Новокузнецке, приняла десятки спортивных соревнований разного уровня, стала излюбленным местом для активного отдыха жителей и тренировок профессиональных спортсменов. Я уверен, что с появлением Центра уличного баскетбола в Кемерово в городе станет больше спортивных праздников и больше детей и взрослых смогут гордиться своими успехами в спорте и жизни», - отметил Петр Фрадков.

Пресс-служба ПСБ

Новый спортивный объект состоит из площадок для баскетбола 3х3 и 5х5 с универсальной разметкой и трибунами для болельщиков, а также включает пространство для занятий гимнастикой с уличными тренажерами. Доступ на площадку открыт для всех желающих. Ежегодно центр смогут посетить до 250 тыс. человек — как любителей спорта всех возрастов, так и профессиональных спортсменов.

В конце торжественной церемонии открытия Центра уличного баскетбола был дан старт Всероссийским соревнованиям по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».