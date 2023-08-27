Сборная Франции проиграла Латвии и потеряла шансы на плей-офф ЧМ-2023 

Национальная команда Латвии обыграла сборную Франции и пробилась во второй раунд чемпионата мира-2023.

Встреча завершилась со счётом 88:86 в пользу латвийцев.

Таким образом, латвийская сборная продолжит участие на чемпионате мира по баскетболу во втором раунде, а французы потеряли шансы на плей-офф соревнований, потерпев два поражения кряду, и выбыли из турнира.

Самым результативным игроком прошедшего матча стал француз Эван Фурнье, который заработал 27 очков для своей команды. Лучшим в составе победителей оказался Артурс Жагарс с 22 баллами и пятью результативными передачами.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 команд. Сборная России отстранена от участия в турнире решением FIBA из-за ситуации на Украине.