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Сборная Франции проиграла Латвии и потеряла шансы на плей-офф ЧМ-2023 

На счету французских баскетболистов два поражения в двух играх.
27 августа 2023 19:13
автор: Глеб Шевяков

Национальная команда Латвии обыграла сборную Франции и пробилась во второй раунд чемпионата мира-2023.

Встреча завершилась со счётом 88:86 в пользу латвийцев.

Таким образом, латвийская сборная продолжит участие на чемпионате мира по баскетболу во втором раунде, а французы потеряли шансы на плей-офф соревнований, потерпев два поражения кряду, и выбыли из турнира.

Самым результативным игроком прошедшего матча стал француз Эван Фурнье, который заработал 27 очков для своей команды. Лучшим в составе победителей оказался Артурс Жагарс с 22 баллами и пятью результативными передачами.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 команд. Сборная России отстранена от участия в турнире решением FIBA из-за ситуации на Украине.

источник: «Советский спорт»
Форвард сборной Франции считает, что провал команды связан с баном игроков, играющих в России 
В воскресенье, 27 августа, французы вылетели с розыгрыша чемпионата мира по баскетболу.
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