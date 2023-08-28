«Зенит» не планирует подписывать Алексея Шведа

Александр Церковный, занимающий должность генерального директора баскетбольного клуба «Зенит», заявил, что команда закончила трансферную кампанию к началу сезона-2023/24.

«Есть ли у нашего клуба интерес к Алексею Шведу? Могу сказать, что на данный момент задняя линия у нас полностью укомплектована. Мы не ведем ни с кем переговоров и никого подписывать не планируем», — заявил Церковный в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В мае 2023 года Швед стал жертвой хулиганского нападения, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму. Два последних сезона он играл в составе ЦСКА, который покинул в августе по окончании срока контракта.