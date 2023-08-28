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Гомельский назвал причину провала сборной Франции на ЧМ

Советский баскетболист отметил, что ожидал увидеть французов с медалями.
28 августа 2023 11:52
автор: Виталий Овсянников

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» четырёхкратный чемпион СССР и автор одноимённого телеграм-канала, Владимир Гомельский, поделился ожиданиями насчёт игры сборной Франции, а также рассказал, чего конкретно не хватило команде для победы.

«Такого выступления от французов я ни в коем случае не ожидал. Я считал, что сборная Франции - претендент на медали. Только свою мотивацию и тренер, Венсан Колле, и большинство ветеранов, включая Де Коло, оставили где-то у себя на родине, а сюда приехали выигрывать на классе. А класса то не хватило», - заявил Гомельский.

Национальная команда Латвии обыграла сборную Франции со счётом 88:86. Таким образом, латвийцы продолжат участие на чемпионате мира по баскетболу во втором раунде, а французы потеряли шансы на плей-офф соревнований, потерпев два поражения кряду, и выбыли из турнира.

источник: «Советский спорт»
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