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Владимир Гомельский: Франция вылетела из-за идиотского решения бойкотировать игроков из России

Четырёхкратный чемпион СССР также отметил низкий уровень игры сборной Франции.
Владимир Гомельский: Франция вылетела из-за идиотского решения бойкотировать игроков из России
28 августа 2023 12:27
автор: Виталий Овсянников
автор фото: FIBA

Многократный чемпион СССР в составе ЦСКА и автор одноимённого телеграм-канала, Владимир Гомельский, рассказал корреспонденту «Советского спорта», заключается ли провал сборной Франции на ЧМ в отсутствии игроков, которые этот сезон проводят в стане российских клубов.

«Это всё вопрос к федерации баскетбола Франции, которая объявила, что те игроки, которые подписали контракт с российскими клубами, лишаются права выступать за сборную. Согласитесь, идиотское решение. Спорт вне политики - это то, что олимпийский комитет Франции вместе с международным олимпийским комитетом провозгласили давно и навсегда. И вот здесь опять политическое вмешательство. Честно говоря, не думаю, что Норман был бы такой ключевой фигурой, однако Эртель точно был бы ею. Именно второго сильного разыгрывающего не хватило Франции.

Когда дисквалифицировали Де Коло команда просто развалилась и всю вторую половину, выиграв первую, в четвёртой четверти сборная Франции развалилась в позиционном нападении. Конечно, это оправдание, но это и факт. У меня сложилось впечатление, что французы, которым не нужно отбираться на Олимпиаду, они в ней участвуют как хозяева, приехали на ЧМ в настроении: «А мы сейчас посмотрим, как играют соперники». Ну и посмотрели. Соперники играют хорошо, а сборная Франции плохо», - рассказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, сборная Франции накануне проиграла Латвии со счётом 86:88, потеряла все шансы на плей-офф и выбыла из турнира. Капитан французов, Николя Батюм, заявил, что команда сенсационно вылетела с чемпионата мира из-за решения федерации не вызывать выступающих в России баскетболистов.

источник: «Советский спорт»
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