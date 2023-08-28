Американский защитник подписал контракт с «Пари НН»

.«Пари Нижний Новгород» подписал контракт с защитником Брайаном Алленом.

Как сообщает пресс-служба российского клуба, соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано на один год.

Отметим, что начало сезона Аллен провел в пермской «Парме». Затем американец уехал в Китай, где выступал за «Бейджинг Роял Файтерс». Летом Брайан играл за пуэрториканский «Осос де Манати».

В составе «Пармы» защитник провел 12 матчей, набирая в среднем 16,8 очка. Аллен делал 4,5 подбора, отдавал 3,8 передачи и совершил 1,7 перехвата.