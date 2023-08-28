Сборная Словении обыграла Грузию на чемпионате мира благодаря 34 очкам Дончича 

Баскетболисты национальной команды Словении одержали победу над сборной Грузии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2023.

Очная встреча завершилась со счётом 88:67 в пользу подопечных Александра Секулича.

В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, набравший по ходу встречи 34 очка и совершив десять подборов. Лучшим среди грузинов оказался Сандро Мамукелашвили с 21 очком в активе.

В следующем туре мирового первенства по баскетболу сборная Словении сыграет против национальной команды Кабо-Верде. Грузины проведут матч против Венесуэлы.