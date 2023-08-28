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Сборная Сербии победила команду Пуэрто-Рико на чемпионате мира

Сербы лидируют в группе, победив дважды.
28 августа 2023 16:55
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты сборной Сербии победили команду Пуэрто-Рико в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Игра группы В завершилась со счётом 94:77 в пользу сербов.

Самым результативным игроком в матче стал Богдан Богданович, который набрал 17 очков, сделал 5 подборов и 5 передач.

Сборная Сербии возглавляет турнирную таблицу группы B, имея в своём активе две победы. У Пуэрто-Рико одна победа и одно поражение, команда занимает второе место.

В заключительной встрече группового этапа Сербия встретится с командой Южным Суданом, а команда Пуэрто-Рико сыграет с китайскими баскетболистами.

Чемпионат мира, проходящий на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин, продлится до 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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