ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сборная США крупно обыграла Грецию на чемпионате мира по баскетболу 

Американцы добыли вторую победу подряд на проходящем турнире. 
28 августа 2023 17:48
автор: Глеб Шевяков

Национальная команда США одержала победу над сборной Греции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2023.

Очная встреча завершилась со счётом 109:81 в пользу Dream Team.

Звание самого результативного басткетболиста прошедшей игры получил центровой греческой сборной Георгиос Папаяннис, заработавший 17 очков. Лучшим в составе победителей по этому показателю оказался защитник Остин Ривз, который набрал 15 очков, сделал пять подборов и отдал шесть ассистов.

В настоящий момент сборная США занимает первое место в турнирной таблице группы С, имея в своём активе четыре очка после двух матчей. Греческие баскетболисты располагаются на второй строчке с тремя баллами.

В третьем туре мундиаля американцы сыграют против национальной команды Иордании, греческая сборная проведёт матч против Новой Зеландии.

источник: «Советский спорт»
Сборная Испании победила Бразилию и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2023
На счету испанских баскетболистов две победы в двух матчах мундиаля.
28.08.2023 18:38
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Сербии победила команду Пуэрто-Рико на чемпионате мира
Сербы лидируют в группе, победив дважды.
28.08.2023 16:55
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Сборная Словении обыграла Грузию на чемпионате мира благодаря 34 очкам Дончича 
Словенцы в настоящий момент возглавляют таблицу F на мундиале по баскетболу. 
28.08.2023 16:36
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Американский защитник подписал контракт с «Пари НН»
Баскетболист уже выступал в Единой лиг ВТБ
28.08.2023 14:48
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Владимир Гомельский: Франция вылетела из-за идиотского решения бойкотировать игроков из России
Владимир Гомельский: Франция вылетела из-за идиотского решения бойкотировать игроков из России
Четырёхкратный чемпион СССР также отметил низкий уровень игры сборной Франции.
28.08.2023 12:27
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Гомельский назвал причину провала сборной Франции на ЧМ
Советский баскетболист отметил, что ожидал увидеть французов с медалями.
28.08.2023 11:52
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» не планирует подписывать Алексея Шведа
Задняя линия санкт-петербургской команды полностью укомплектована
28.08.2023 08:39
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Форвард сборной Франции считает, что провал команды связан с баном игроков, играющих в России 
Форвард сборной Франции считает, что провал команды связан с баном игроков, играющих в России 
В воскресенье, 27 августа, французы вылетели с розыгрыша чемпионата мира по баскетболу.
27.08.2023 19:52
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Франции проиграла Латвии и потеряла шансы на плей-офф ЧМ-2023 
На счету французских баскетболистов два поражения в двух играх.
27.08.2023 19:13
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.