Сборная США крупно обыграла Грецию на чемпионате мира по баскетболу 

Национальная команда США одержала победу над сборной Греции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2023.

Очная встреча завершилась со счётом 109:81 в пользу Dream Team.

Звание самого результативного басткетболиста прошедшей игры получил центровой греческой сборной Георгиос Папаяннис, заработавший 17 очков. Лучшим в составе победителей по этому показателю оказался защитник Остин Ривз, который набрал 15 очков, сделал пять подборов и отдал шесть ассистов.

В настоящий момент сборная США занимает первое место в турнирной таблице группы С, имея в своём активе четыре очка после двух матчей. Греческие баскетболисты располагаются на второй строчке с тремя баллами.

В третьем туре мундиаля американцы сыграют против национальной команды Иордании, греческая сборная проведёт матч против Новой Зеландии.