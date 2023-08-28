Сборная Испании победила Бразилию и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2023

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Очная встреча завершилась со счётом 96:78 в пользу «Красной фурии».

В команде победителей самым результативным игроком стал нападающий Санти Альдама, который набрал 15 очков и сделал четыре подбора. У бразильцев лучшим оказался форвард Бруно Кабокло, записавший в свой актив 15 очков и совершивший 11 подборов.

Таким образом, сборная Испании после двух туров одержала две победы, является лидером группы G и уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Команда Бразилии располагается на второй строчке с одной победой и одним поражением.

В третьем туре мирового первенства испанцы встретятся со сборной Ирана, а бразильские баскетболисты проведут матч с Кот-д'Ивуаром.