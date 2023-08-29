Лука Дончич признан лучшим игроком ЧМ по баскетболу по итогам двух туров группового этапа

Сегодня, 29 августа, издание Hoops Hype опубликовало рейтинг лучших баскетболистов текущего чемпионата мира после двух туров группового этапа.
Первое место занял словенец Лука Дончич. В стартовом туре он набрал 37 очков и помог своей команде победить Венесуэлу со счётом 100:85. Во втором туре Дончич набрал 34 очка, а Словения победила Грузию (88:67).
Топ-15 лучших игроков после двух туров ЧМ-2023:
1. Лука Дончич (Словения)
2. Никола Вучевич (Черногория)
3. Шей Гилджес-Александр (Канада)
4. Карлик Джонс (Южный Судан)
5. Деннис Шрёдер (Германия)
6. Джош Хоукинсон (Япония)
7. Андрес Фелиц (Доминиканская Республика)
8. Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика)
9. Роланд Смитс (Латвия)
10. Остин Ривз (США)
11. Уилли Эрнангомес (Испания)
12. Келли Олиник (Канада)
13. Патрик Миллс (Австралия)
14. Ронде Холлис-Джефферсон (Иордания)
15. Никола Милутинов (Сербия)