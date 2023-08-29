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Лука Дончич признан лучшим игроком ЧМ по баскетболу по итогам двух туров группового этапа

За два матча словенец набрал 71 очко.
29 августа 2023 10:09
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 29 августа, издание Hoops Hype опубликовало рейтинг лучших баскетболистов текущего чемпионата мира после двух туров группового этапа.

Первое место занял словенец Лука Дончич. В стартовом туре он набрал 37 очков и помог своей команде победить Венесуэлу со счётом 100:85. Во втором туре Дончич набрал 34 очка, а Словения победила Грузию (88:67).

Топ-15 лучших игроков после двух туров ЧМ-2023:

1. Лука Дончич (Словения)

2. Никола Вучевич (Черногория)

3. Шей Гилджес-Александр (Канада)

4. Карлик Джонс (Южный Судан)

5. Деннис Шрёдер (Германия)

6. Джош Хоукинсон (Япония)

7. Андрес Фелиц (Доминиканская Республика)

8. Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика)

9. Роланд Смитс (Латвия)

10. Остин Ривз (США)

11. Уилли Эрнангомес (Испания)

12. Келли Олиник (Канада)

13. Патрик Миллс (Австралия)

14. Ронде Холлис-Джефферсон (Иордания)

15. Никола Милутинов (Сербия)

источник: Hoops Hype
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