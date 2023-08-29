Сборная Литвы победила Черногорию и заняла первое место в группе

Баскетболисты сборной Литвы победили в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира команду Черногории со счётом - 91:71.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Рокас Йокубайтис на счету которого 19 очков, пять подборов и шесть результативных передач. Среди игроков сборной Черногории выделился центровой Никола Вучевич, набравший 19 очков.

Литва заняла первое место в таблице группы D, одержав три победы. Сборная Черногории расположилась на второй строчке с двумя победами.

Чемпионат мира, проходящий на территории трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин, продлится до 10 сентября. Сборная России отстранена от участия в чемпионате решением FIBA.