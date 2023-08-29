Сборная Канады завершила групповой турнир без поражений

Баскетболисты сборной Канады выиграли третий матч группового турнира чемпионата мира и стали первыми в своей группе. Матч между канадцами и командой Латвии завершился со счётом 101:75.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Канады Шей Гилджес-Александер, принёсший своей команде 27 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

Сборные Канады и Латвии вышли в следующий круг соревнований.

Чемпионат мира, проходящий на территории трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин, продлится до 10 сентября. Сборная России отстранена от участия в чемпионате решением FIBA.