Защитник «Голден Стэйт» Карри возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков НБА

Баскетбольный интернет-портал Hoops Rumors составил список игроков НБА с наибольшими зарплатами в предстоящем сезоне.

Отметим, что издание учитывало все бонусы, прописанные в контрактах.

Возглавил список защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри. Четырехкратный чемпион НБА заработает в следующем сезоне около 51,9 млн долларов.

На второй строчке расположился Кевин Дюрант (47,64 млн) из «Финикса», а замыкает тройку Джоэл Эмбиид (»Филадельфия», 47,6 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА

1. Стефен Карри (»Голден Стэйт») — $ 51,9 млн.

2. Кевин Дюрант (»Финикс») — $ 47,64 млн.

3. Джоэл Эмбиид (»Филадельфия») — $ 47,6 млн.

Леброн Джеймс (»Лейкерс») — $ 47,6 млн.

Никола Йокич (»Денвер») — $ 47,6 млн.

6. Брэдли Бил (»Финикс») — $ 46,7 млн.

7. Яннис Адетокунбо (»Милуоки») — $ 45,64 млн.

8. Пол Джордж (»Клипперс») — $ 45,64 млн.

9. Кавай Леонард (»Клипперс») — $ 45,64 млн.

10. Дэмьен Лиллард (»Портленд») — $ 45,64 млн...