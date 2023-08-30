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Эван Фурнье: Игроки, выступающие в России, должны выступать за свою сборную

Фурнье заступился за Эртеля.
30 августа 2023 16:28
автор: Матвей Макаренко

Баскетболист сборной Франции Эван Фурнье высказался о ситуации с невызовом в сборную игроков, выступающих в России. Таким образом мундиаль пропустил Томас Эртель.

«Я считаю, что игроки, выступающие в России, должны выступать за свою сборную. Думаю, что это решение было принято выше французской федерации и больше касалось французского правительства. Мы все хотим одного и того же — лучшего, и мы все хотим иметь в своём распоряжении лучших ребят. Но когда решение принимается сверху, иногда приходится прислушиваться к тому, что говорит правительство», — приводит слова Фурнье Eurohoops.

Напомним, звезда французской команды Томас Эртель не попал в состав на чемпионат мира из-за того, что играет в «Зените». Также в заявке на мундиаль не оказалось Амата М'Байя из ЦСКА.

источник: Eurohoops.net
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