Лука Дончич стал лучшим игроком по набранным очкам на первом групповом этапе ЧМ-2023

Разыгрывающий национальной команды Словении Лука Дончич стал лучшим баскетболистом по показателю набранных очков по итогам первого группового этапа чемпионата мира по баскетболисту 2023 года.

Его средний показатель результативности в одном матче составил 30 очков.

Лучшим ассисстентом на данном этапе мундиаля оказался разыгрывающий сборной Пуэрто-Рико Тремонт Уейтерс, который сделал 8,7 результативных передач в среднем за игру.

Первые места в категории отборов заняли центровые Джошуа Хоукинсон (Япония) и Эди Тавареш (Кабо-Верде) с 12 подборами в среднем за одну встречу.

Чемпионат мира-2023 по баскетболу продлится до 10 сентября.