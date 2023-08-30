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Лука Дончич стал лучшим игроком по набранным очкам на первом групповом этапе ЧМ-2023

24-летний спортсмен вместе со сборной Словении вышел в следующий раунде мирового первенства.
30 августа 2023 20:58
автор: Глеб Шевяков

Разыгрывающий национальной команды Словении Лука Дончич стал лучшим баскетболистом по показателю набранных очков по итогам первого группового этапа чемпионата мира по баскетболисту 2023 года.

Его средний показатель результативности в одном матче составил 30 очков.

Лучшим ассисстентом на данном этапе мундиаля оказался разыгрывающий сборной Пуэрто-Рико Тремонт Уейтерс, который сделал 8,7 результативных передач в среднем за игру.

Первые места в категории отборов заняли центровые Джошуа Хоукинсон (Япония) и Эди Тавареш (Кабо-Верде) с 12 подборами в среднем за одну встречу.

Чемпионат мира-2023 по баскетболу продлится до 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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