Сборная США одержала волевую победу над Черногорией в матче 2-го этапа ЧМ-2023

Сборная США нанесла поражение команде Черногории в матче второго этапа чемпионата мира по баскетболу.

Игра группы J завершилась со счетом 85:73 в пользу американского коллектива. Отметим, что после первой половины матча США уступали - 37:38.

Самым результативным игроком встречи стал черногорец Никола Вучевич. Центровой набрал 18 очков. На один балл меньше у защитника американской команды Энтони Эдвардса.

Турнир продлится до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.