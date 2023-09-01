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Сборная США одержала волевую победу над Черногорией в матче 2-го этапа ЧМ-2023

Встреча прошла в филиппинском городе Пасай.
01 сентября 2023 17:55
автор: Александр Поволоцкий

Сборная США нанесла поражение команде Черногории в матче второго этапа чемпионата мира по баскетболу.

Игра группы J завершилась со счетом 85:73 в пользу американского коллектива. Отметим, что после первой половины матча США уступали - 37:38.

Самым результативным игроком встречи стал черногорец Никола Вучевич. Центровой набрал 18 очков. На один балл меньше у защитника американской команды Энтони Эдвардса.

Турнир продлится до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

источник: «Советский спорт»
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