Сборная Испании уступила Латвии на старте второго этапа ЧМ-2023

Подошла к концу встреча в рамках второго этапа чемпионата мира по баскетболу, в которой Испания сыграла против Латвии.

Отметим, что матч завершился со счётом 74:69 в пользу латвийской сборной.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Давис Бертанс, набравший 16 очков. В составе испанцем лучшую результативность продемонстрировал центровой Вилли Эрнангомес. За прошедший матч он набрал 14 очков.

Напомним, сборная Испании является действующим чемпионом мира по баскетболу. В финале ЧМ-2019 испанцы взяли верх над сборной Аргентины со счётом 95:75.