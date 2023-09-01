20 очков Дончича помогли сборной Словении победить команду Австралии

Баскетболисты сборной Словении победили национальную команду Австралии в рамках второго этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 91:80 в пользу словенцев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 20 очков, сделавший 12 подборов и пять результативных передач. В составе австралийцев 25 очков набрал Джош Гидди, у которого также 8 подборов и 4 результативные передачи.

Словенцы лидируют в группе К вместе со сборной Германии, которая в параллельном матче победила команду Грузии 100:73.

Чемпионат мира, проходящий в Индонезии, Японии и Филиппинах продлится до 10 сентября.