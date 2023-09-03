Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу 

Определились все пары четвертьфиналов чемпионата мира 2023 года по баскетболу.

Таким образом, сборная Литвы сыграет против национальной команды Сербии. Итальянские баскетболисты встретятся с США. Команда Германии проведет матч со сборной Канады. А латвийцы будут противостоять словенцам.

Четвертьфинальные матчи мирового первенства по баскетболу пройдут 5 и 6 сентября. Чемпионат мира-2023 продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин.