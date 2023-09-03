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Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу 

В воскресенье, 3 сентября, подошёл к концу второй групповой этап мундиаля.
03 сентября 2023 19:09
автор: Глеб Шевяков

Определились все пары четвертьфиналов чемпионата мира 2023 года по баскетболу.

Таким образом, сборная Литвы сыграет против национальной команды Сербии. Итальянские баскетболисты встретятся с США. Команда Германии проведет матч со сборной Канады. А латвийцы будут противостоять словенцам.

Четвертьфинальные матчи мирового первенства по баскетболу пройдут 5 и 6 сентября. Чемпионат мира-2023 продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин.

источник: «Советский спорт»
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