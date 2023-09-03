Сборная США потерпела поражение от Литвы на чемпионате мира — 2023

Национальная команда США проиграла сборной Литве в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу.

Очная встреча завершилась со счётом 110:104 (31:12, 23:25, 17:28, 39:39) в пользу литовцев.

Таким образом, национальная команда Литвы вышла в следующий раунд мирового первенства с первого места в группе J. Её следующим соперником станет сербская сборная. Сборная США впервые потерпела поражение на ЧМ-2023 и пробилась в плей-офф со второй строчки, где сыграет против команды Италии.