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Форварду сборной Сербии Симаничу удалили почку после травмы в матче ЧМ-2023

Турнир завершится 10 сентября.
04 сентября 2023 09:12
автор: Александр Поволоцкий

Баскетболист сборной Сербии Бориша Симанич пропустит остаток чемпионата мира.

Как сообщает пресс-служба национальной федерации, 25-летний спортсмен минувшей ночью перенес операцию. Симаничу удалили одну из почек.

Отметим, что во время игры группового этапа ЧМ-2023 с Южным Суданом (115:83) баскетболист получил удар локтем в область почек. До конца матча в Филиппинах оставалось менее двух минут.

Боришу госпитализировали в больницу города Манила, где провели операцию. Вторая почка и все ее функции сохранены.

источник: Баскетбольная ассоциация Сербии
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