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Четырёхкратный чемпион СССР назвал фаворитов чемпионата мира-2023 по баскетболу

Владимир Гомельский отметил, что победить может каждая команда, однако Италия не входит в их число.
04 сентября 2023 12:28
автор: Элина Бурина

Четырёхкратный чемпион СССР и автор одноимённого телеграм-канала Владимир Гомельский назвал корреспонденту «Советского спорта» фаворитов среди команд, прошедших в четвертьфинал чемпионата мира.

«Все, кто вышел в четвертьфинал, могут стать чемпионами, даже Латвия. Представляете, Литва уделала США, что, американцы перестали быть фаворитами на золото? Нет. У Литвы, которая их обыграла, сейчас очень мощный эмоциональный подъём. Латвия, которая подряд обыграла двух сильных соперников и вышла с первого места во втором групповом этапе. Словения хорошая, Сербия - уникальная команда. Канада продемонстрировала не только мастерство, но и характер в матче с Испанией. Честно говоря, итальянцев не считаю фаворитами, но это уже моё личное дело», - отметил Гомельский.

Чемпионат мира 2023 проходит на территории трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования продлятся до 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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