Четырёхкратный чемпион СССР назвал фаворитов чемпионата мира-2023 по баскетболу

Четырёхкратный чемпион СССР и автор одноимённого телеграм-канала Владимир Гомельский назвал корреспонденту «Советского спорта» фаворитов среди команд, прошедших в четвертьфинал чемпионата мира.

«Все, кто вышел в четвертьфинал, могут стать чемпионами, даже Латвия. Представляете, Литва уделала США, что, американцы перестали быть фаворитами на золото? Нет. У Литвы, которая их обыграла, сейчас очень мощный эмоциональный подъём. Латвия, которая подряд обыграла двух сильных соперников и вышла с первого места во втором групповом этапе. Словения хорошая, Сербия - уникальная команда. Канада продемонстрировала не только мастерство, но и характер в матче с Испанией. Честно говоря, итальянцев не считаю фаворитами, но это уже моё личное дело», - отметил Гомельский.

Чемпионат мира 2023 проходит на территории трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования продлятся до 10 сентября.