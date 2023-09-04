«Что они там делали три года, мух ловили?» Владимир Гомельский – о причинах поражения Испании на ЧМ

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» четырёхкратный чемпион СССР и автор одноимённого телеграм-канала Владимир Гомельский разобрал провальную игру сборной Испании на чемпионате мира - 2023.

Матч Испании и Канады завершился со счётом 88:85 в пользу канадцев.

«Они были под большим психологическим давлением, чем их противники. А насчёт того, что расслабились, знаете, в таком матче расслабиться, подумать, что вы уже выиграли после 30 минут матча, не думаю. Честно говоря, я считаю ошибкой такую комплектацию команды. Такое количество ветеранов привезти на ЧМ… Получилось, что отдельно играет Нуньес с братьями Эрнагомес, а отдельно играет Юль, то бишь не играет, а мучается, отдельно Фернандес. Получится несыгранный состав. Смена поколений у испанцев назрела ещё после предыдущего чемпионата мира, надо было вводить молодых, а началась только перед этим. Не знаю, что они там делали три года, мух ловили?

Было заметно, что очень талантливый и перспективный Нуньес всё время играет с оглядкой. Мне очень нравится Брисуэла, очень классный защитник, но освободите вы его от этого давления. Зачем вдвоём и Юль, и Брисуэла в команде? Испанский национальный чемпионат - самый сильный в Европе. Можно было бы взять не 12 человек, которые приехали на ЧМ, а 24 кандидатов в сборную без стариков, и она бы не была слабее. Нужно отметить, что всё-таки тренер испанцев играл в тот же баскетбол, в который его команда играла на прошлом чемпионате мира. Новых тенденций в тактике команды, к сожалению, я не заметил», - рассказал Гомельский.

Благодаря этой победе, сборная Канады обеспечила себе место в плей-офф, а испанцы заняли третье место в своей группе и завершили своё выступление на этом чемпионате.