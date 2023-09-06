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Сборная Германии обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЧМ-2023 по баскетболу

За выход в финал немцы поспорят со сборной США.
Сборная Германии обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЧМ-2023 по баскетболу
06 сентября 2023 14:11
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Индонезии, Японии и Филиппинах.

В матче 1/4 финала немцы победили сборную Латвии. Встреча состоялась на арене «Молл оф Азия-Арена» в Филиппинах и завершилась со счетом 81:79 в пользу Германии.

Самым результативным игроком матча стал защитник латвийцев Артур Жагар, набравший 24 очка. У победителей лучшим оказался Франц Вагнер, записавший в свой актив 16 баллов.

В полуфинале Германия встретится со сборной США, которая в 1/4 финала обыграла Италию (100:63).

источник: «Советский спорт»
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