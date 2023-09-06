Сборная Германии обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЧМ-2023 по баскетболу

Сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Индонезии, Японии и Филиппинах.

В матче 1/4 финала немцы победили сборную Латвии. Встреча состоялась на арене «Молл оф Азия-Арена» в Филиппинах и завершилась со счетом 81:79 в пользу Германии.

Самым результативным игроком матча стал защитник латвийцев Артур Жагар, набравший 24 очка. У победителей лучшим оказался Франц Вагнер, записавший в свой актив 16 баллов.

В полуфинале Германия встретится со сборной США, которая в 1/4 финала обыграла Италию (100:63).