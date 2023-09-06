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Канада обыграла Словению в четвертьфинале ЧМ-2023 по баскетболу

Следующим соперником канадцев станет Сербия.
Канада обыграла Словению в четвертьфинале ЧМ-2023 по баскетболу
06 сентября 2023 17:25
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Сборная Канады вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Индонезии, Японии и Филиппинах.

В четвертьфинальной встрече канадцы обыграли национальную команду Словении. Матч завершился со счётом 100:89.

Самым результативным игроком матча стал защитник канадцев Шэй Гилджес-Александер, набравший 31 очко. У Словении лучшим оказался Лука Дончич, в активе которого 26 баллов.

В игре за выход в финал Канада сыграет с Сербией, которая в матче 1/4 финала победила команду Литвы (87:68). Во второй полуфинальной паре встретятся сборные США и Германии.

источник: «Советский спорт»
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