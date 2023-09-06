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Гомельский назвал фаворита в полуфинале ЧМ США – Германия

Четырёхкратный чемпион СССР отметил, что немцы - самая дисциплинированная команда на этом чемпионате мира.
06 сентября 2023 21:13
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский оценил команды предстоящего полуфинального мачта чемпионата мира, в котором сразятся американцы и немцы, а также определил фаворита.

«В паре США-Германия, я предполагаю, одержат верх американцы. США, не смотря на то поражение, которое они потерпели на втором групповом этапе, как команда укомплектованы лучше всех. Когда они играют в баскетбол и не думают, что находятся в какой-то летней лиге, собираются с мыслями, то играют красиво, мощно и интересно, хотя вмешательство тренеров не очень энергичное.

Германия - самая дисциплинированная команда на чемпионате мира. Они единственные не проиграли ни одного матча - 6 игр, 6 побед. Им есть, что предложить против американцев, но хватит ли этого для победы? Я сомневаюсь. Особенно после того, что на площадке вытворял Шрёдер, он игру провалил, но немцы смогли вытащить матч без него», – сказал Гомельский.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира США разгромили Италию (100:63), а Германия одержала верх в матче с Латвией (81:79).

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источник: «Советский спорт»
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