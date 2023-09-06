ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гомельский рассказал, за кого будет болеть в полуфинале ЧМ Сербия – Канада

Владимир Гомельский отметил, что обе сборные имеют равные шансы на выход в финал. 
06 сентября 2023 22:03
автор: Элина Бурина

Четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» рассказал об игре, в которую играют команды второй двойки полуфиналистов чемпионата мира, а также оценил их шансы на финал.

«В Канаде есть просто гениальный Шэй Гилджес-Александер. Человек, который выполняет функции разыгрывающего, в матче со Словенией сделал дабл-дабл. Многие ожидали его дуэль с Лукой Дончичем, но она не получилась, потому что Дончич не соответствовал. Канада играет с очень не глубокой скамейкой, у них всего 8 человек, но они являются игроками различных клубов НБА. Большинство из них обладают невероятными физическими качествами, здорово готовы функционально. Команда защищается очень хорошо. Канадцы демонстрируют интересный и красивый баскетбол, им нельзя давать разбегаться. Против такой команды играть будет сложно. Они уверенно заявляют, что хотят в финал.

Сербы очень умные, практически у всех игроков высокий игровой интеллект. В каждой линии есть лидер, не только Богдан Богданович: Йович может забить и раздать, впереди Милутинов как центр. Опыт их тренера позволяет использовать в принципе средних по классу нападающих с очень высоким КПД. Продукты сербский баскетбольной школы все попадучие. Трёхи не бросают только центровые, остальные готовы зарядить из-за дуги с высоким процентом. Сербы такие, если один попадёт, то другие почувствуют уверенность. Это осложняет жизнь защищающейся команде. Но сумеют ли сербы предложить что-то такое, что нарушит планы канадцев?

Не знаю, хотелось бы верить. Я бы очень хотел, чтобы Сербия победила, но прогноз 50 на 50.», – заявил Гомельский.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира Канада выиграла у Словении (100:89), а Сербия одержала верх в матче с Литвой (87:68).

Сербия одержала победу над Литвой и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023

источник: «Советский спорт»
Гомельский назвал фаворита в полуфинале ЧМ США – Германия
Четырёхкратный чемпион СССР отметил, что немцы - самая дисциплинированная команда на этом чемпионате мира.
06.09.2023 21:13
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по баскетболу
Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по баскетболу
Турнир проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах.
06.09.2023 18:22
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Канада обыграла Словению в четвертьфинале ЧМ-2023 по баскетболу
Канада обыграла Словению в четвертьфинале ЧМ-2023 по баскетболу
Следующим соперником канадцев станет Сербия.
06.09.2023 17:25
Баскетбол
автор: Денис Владимиров
Сборная Германии обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЧМ-2023 по баскетболу
Сборная Германии обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЧМ-2023 по баскетболу
За выход в финал немцы поспорят со сборной США.
06.09.2023 14:11
Баскетбол
автор: Денис Владимиров
Сборная США вышла в полуфинал чемпионата мира, разгромив Италию
Сборная США вышла в полуфинал чемпионата мира, разгромив Италию
«Звездно-полосатые» набрали 100 очков.
05.09.2023 17:21
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Сербия одержала победу над Литвой и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023
Сербия одержала победу над Литвой и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023
Счёт матча – 87:68.
05.09.2023 13:46
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
«Что они там делали три года, мух ловили?» Владимир Гомельский – о причинах поражения Испании на ЧМ
Четырёхкратный чемпион СССР отметил проблемы с составом, а также старомодный стиль игры у испанцев.
04.09.2023 12:30
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Четырёхкратный чемпион СССР назвал фаворитов чемпионата мира — 2023 по баскетболу
Владимир Гомельский отметил, что победить может каждая команда, однако Италия не входит в их число.
04.09.2023 12:28
Баскетбол
автор: Элина Бурина
«Для них это поражение - национальная трагедия». Владимир Гомельский - о вылете сборной Испании с ЧМ
Четырёхкратный чемпион СССР заметил, что будущая судьба Испании решалась в «матче смерти» против Канады.
04.09.2023 12:08
Баскетбол
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.