Гомельский рассказал, за кого будет болеть в полуфинале ЧМ Сербия – Канада

Четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» рассказал об игре, в которую играют команды второй двойки полуфиналистов чемпионата мира, а также оценил их шансы на финал.

«В Канаде есть просто гениальный Шэй Гилджес-Александер. Человек, который выполняет функции разыгрывающего, в матче со Словенией сделал дабл-дабл. Многие ожидали его дуэль с Лукой Дончичем, но она не получилась, потому что Дончич не соответствовал. Канада играет с очень не глубокой скамейкой, у них всего 8 человек, но они являются игроками различных клубов НБА. Большинство из них обладают невероятными физическими качествами, здорово готовы функционально. Команда защищается очень хорошо. Канадцы демонстрируют интересный и красивый баскетбол, им нельзя давать разбегаться. Против такой команды играть будет сложно. Они уверенно заявляют, что хотят в финал.

Сербы очень умные, практически у всех игроков высокий игровой интеллект. В каждой линии есть лидер, не только Богдан Богданович: Йович может забить и раздать, впереди Милутинов как центр. Опыт их тренера позволяет использовать в принципе средних по классу нападающих с очень высоким КПД. Продукты сербский баскетбольной школы все попадучие. Трёхи не бросают только центровые, остальные готовы зарядить из-за дуги с высоким процентом. Сербы такие, если один попадёт, то другие почувствуют уверенность. Это осложняет жизнь защищающейся команде. Но сумеют ли сербы предложить что-то такое, что нарушит планы канадцев?

Не знаю, хотелось бы верить. Я бы очень хотел, чтобы Сербия победила, но прогноз 50 на 50.», – заявил Гомельский.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира Канада выиграла у Словении (100:89), а Сербия одержала верх в матче с Литвой (87:68).

Сербия одержала победу над Литвой и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023