Сборная Литвы победила Словению и сыграет в матче за пятое место ЧМ-2023 по баскетболу

Сборная Литвы обыграла национальную команду Словении, благодаря чему сыграет в матче за пятое место на чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Индонезии, Японии и Филиппинах.
Встреча завершилась со счётом 100:84 в пользу прибалтийской команды. Самым результативным у победителей стал Йонас Валанчюнас, набравший 24 очка и сделавший 12 подборов.
У словенцев лучший показатель по набранным баллам у Луки Дончича, он заработал 29 очков.
В матче за пятое место Литва сыграет с командой Латвии. Сборная Словении разыграет седьмую строчку с Италией.
источник: «Советский спорт»