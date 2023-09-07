Сборная Литвы победила Словению и сыграет в матче за пятое место ЧМ-2023 по баскетболу

Сборная Литвы обыграла национальную команду Словении, благодаря чему сыграет в матче за пятое место на чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Индонезии, Японии и Филиппинах.

Встреча завершилась со счётом 100:84 в пользу прибалтийской команды. Самым результативным у победителей стал Йонас Валанчюнас, набравший 24 очка и сделавший 12 подборов.

У словенцев лучший показатель по набранным баллам у Луки Дончича, он заработал 29 очков.

В матче за пятое место Литва сыграет с командой Латвии. Сборная Словении разыграет седьмую строчку с Италией.