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Сербия одержала победу над Канадой и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу

Счёт матча 95:86.
Сербия одержала победу над Канадой и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу
08 сентября 2023 13:41
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу первый полуфинал чемпионата мира по баскетболу, в котором Сербия сыграла против Канады.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 95:86 в пользу сербских баскетболистов.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Богдан Богданович, выступающий за «Атланту Хоукс». На его счету 23 очка. Столько же очков в этом матче набрал канадский форвард Ар Джей Барретт, выступающий за «Нью-Йорк Никс».

В финале ЧМ-2023 Сербия сыграет против победителя полуфинала США – Германия.

источник: «Советский спорт»
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