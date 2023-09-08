Сербия одержала победу над Канадой и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу

Подошёл к концу первый полуфинал чемпионата мира по баскетболу, в котором Сербия сыграла против Канады.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 95:86 в пользу сербских баскетболистов.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Богдан Богданович, выступающий за «Атланту Хоукс». На его счету 23 очка. Столько же очков в этом матче набрал канадский форвард Ар Джей Барретт, выступающий за «Нью-Йорк Никс».

В финале ЧМ-2023 Сербия сыграет против победителя полуфинала США – Германия.