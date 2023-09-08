Сборная Германии сенсационно обыграла США и вышла в финал чемпионата мира-2023 

Баскетболисты сборной Германии одержали сенсационную победу над национальной командой США в полуфинале чемпионата мира 2023 года.

Очная встреча завершилась со счётом 111:113 (33:31, 26:29, 35:24, 19:27) в пользу немцев.

Самым результативным игроком прошедшей игры стал немецкий защитник Андреас Обст, который заработал 24 очка. В составе американской национальной команды лучшим оказался защитник Энтони Эдвардс, записавший на свой счёт 23 очка и восемь подборов.

В финальном матче баскетбольного мирового первенства национальная команды Германии сыграет против сборной Сербии. Встреча пройдёт в воскресенье, 10 сентября.