Сборная Германии впервые в истории стала финалистом чемпионата мира по баскетболу 

Национальная команда Германии впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира по баскетболу.

Сегодня, 8 сентября, в полуфинале мирового первенства подопечные Гордона Херберта одержали победу над сборной США со счётом 113:111.

В 2002 году сборная Германии завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, что являлось до этого момента лучшим достижением команды. В борьбе за призовое, третье, место немцы превзошли национальную команду Новой Зеландии (117:94).

В финале чемпионата мира-2023 национальная команда Германии сыграет против сборной Сербии. Встреча состоится в воскресенье, 10 сентября.