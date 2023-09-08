Тараканов назвал причины поражения сборной США от Германии в полуфинале чемпионата мира-2023 

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов подвёл итоги полуфинальном матча чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная США потерпела поражение от национальной команды Германии со счётом 111:113.

«США не хватило в первую очередь более умного баскетбола. Американцы всегда брали своим атлетизмом, и сегодня они превосходят в нем многие команды. Но, учитывая, что весь остальной мир подтянулся и играет в командный баскетбол, тактически грамотно, то в этом и есть преимущество европейских команд. Сейчас чисто на атлетизме выиграть очень сложно», — приводит слова Тараканова «Спорт-Экспресс».

В финальном матче чемпионата мира 2023 года сборная Германии сыграет против национальной команды Сербии. Встреча пройдёт в воскресенье, 10 сентября и начнется в 15:40 по московскому времени. В тот же день сборная США поборется за бронзу турнира с канадскими баскетболистами.