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Тренер сборной США Керр высказался о поражении от Германии в полуфинале ЧМ-2023

Американская национальная команда второй раз кряду не смогла пробиться в финал турнира.
08 сентября 2023 19:10
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной США Стив Керр поделился мнением о поражении «Dream Team» от национальной команды Германии в полуфинальном матче чемпионата мира по баскетболу.

Очная встреча завершилась со счётом 113:111 в пользу немцев.

«За последние 30 лет игра стала интернациональной. От этого поражения тяжело, но сейчас не 1992 год. Игроки во всём мире стали лучше. Команды лучше. Нелегко выиграть чемпионат мира или Олимпиаду. Поздравляю Германию, они были прекрасны и заслужили победу. Они сделали то, что должны были сделать. Очень горжусь своими парнями, они боролись на протяжении всей игры. Но мы просто не смогли довести дело до конца», — приводит слова 57-летнего специалиста Basket News.

В финале чемпионата мира 2023 года сборная Германии сыграет против национальной команды Сербии. Встреча пройдёт в воскресенье, 10 сентября и начнется в 15:40 по московскому времени. В тот же день сборная США поборется за бронзу турнира с канадскими баскетболистами. Начало игры – 11:30 мск.

источник: Basket News
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