Леброн Джеймс может сыграть за сборную США на ОИ-2024 в Париже

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в состав сборной США.

Издание Sportscenter опубликовало в соцсети фото с различными баскетболистами в форме национальной команды. Среди них оказались Леброн Джеймс, Стефен Карри, Джимми Батлер, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант и др.

«Представьте такую команду в следующем году», — гласит описание поста.

Леброн Джеймс отметился в комментариях к записи, оставив эмодзи с глазами, что может означать «увидите» или «посмотрим». К слову, его реакция собрала более 70 тысяч положительных реакций.