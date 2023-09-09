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Леброн Джеймс может сыграть за сборную США на ОИ-2024 в Париже

Звездный баскетболист — двукратный олимпийский чемпион.
09 сентября 2023 11:45
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в состав сборной США.

Издание Sportscenter опубликовало в соцсети фото с различными баскетболистами в форме национальной команды. Среди них оказались Леброн Джеймс, Стефен Карри, Джимми Батлер, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант и др.

«Представьте такую команду в следующем году», — гласит описание поста.

Леброн Джеймс отметился в комментариях к записи, оставив эмодзи с глазами, что может означать «увидите» или «посмотрим». К слову, его реакция собрала более 70 тысяч положительных реакций.

источник: «Советский спорт»
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