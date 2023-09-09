Гомельский объяснил, почему сборная США проиграла Германии в полуфинале ЧМ

Четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский рассказал о причинах поражения сборной США в полуфинале чемпионата мира.

На этой стадии турнира американцы встречались со сборной Германии и уступили со счетом 111:113.

«С моей точки зрения, команде США с таким составом не хватило только старания и мотивации для победы. Они, в большинстве своём, я про игроков и даже про тренеров, играли так, как играют в летней лиге, не воспринимали всерьёз своих соперников. Они считали, что защищаться, как они умеют, не обязательно. Бразильская система – соперник забьёт столько, сколько сможет, а мы столько, сколько захотим. Два раза из семи матчей у сборной США не получилось, соперник забил больше. А в защите американцы, кроме Остина Ривза, защищались кое-как, как Бог на душу положит. Честно говоря, недостаток мотивации очень сильно бросался в глаза первые пять игр: чем игрок более известный и звёздный, тем хуже он играл в защите», – сказал Гомельский «Советскому спорту.

Ранее о матче сборных США и Германии высказался олимпийский чемпион Сергей Тараканов.