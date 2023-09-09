Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на пост члена Центрального бюро ФИБА. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Как утверждает источник, вопрос о переизбрании бывшего спортсмена на данную должность был решён в результате заседания Центрального бюро ФИБА, которое прошло в субботу, 9 сентября, в Маниле (Филиппины).

Кирилленко завершил профессиональную карьеру баскетболиста в 2015 году, а чуть позже занял должность президента Российской федерации баскетбола. Он является трёхкратным чемпионом России, играл в НБА в составе «Юта Джаз», «Миннесоты» и «Бруклин Нетс».