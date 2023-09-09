ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Кириленко переизбран на пост члена Центрального бюро ФИБА

С 2015 года бывший баскетболист также работает в качестве главы РФБ.
09 сентября 2023 20:21
автор: Глеб Шевяков

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на пост члена Центрального бюро ФИБА. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Как утверждает источник, вопрос о переизбрании бывшего спортсмена на данную должность был решён в результате заседания Центрального бюро ФИБА, которое прошло в субботу, 9 сентября, в Маниле (Филиппины).

Кирилленко завершил профессиональную карьеру баскетболиста в 2015 году, а чуть позже занял должность президента Российской федерации баскетбола. Он является трёхкратным чемпионом России, играл в НБА в составе «Юта Джаз», «Миннесоты» и «Бруклин Нетс».

источник: РФБ
Сборная Латвии обыграла Литву и заняла пятое место на чемпионате мира по баскетболу 
Разница в счёте составила больше 30 очков. 
09.09.2023 17:20
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Гомельский объяснил, почему сборная США проиграла Германии в полуфинале ЧМ
Эксперт связал неудачу команды с отсутствием мотивации.
09.09.2023 14:23
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Леброн Джеймс может сыграть за сборную США на ОИ-2024 в Париже
Леброн Джеймс может сыграть за сборную США на ОИ-2024 в Париже
Звездный баскетболист — двукратный олимпийский чемпион.
09.09.2023 11:45
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Тренер сборной США Керр высказался о поражении от Германии в полуфинале ЧМ-2023
Американская национальная команда второй раз кряду не смогла пробиться в финал турнира.
08.09.2023 19:10
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Тараканов назвал причины поражения сборной США от Германии в полуфинале чемпионата мира — 2023 
Американские баскетболисты второй год кряду не смогли выйти в финал мирового первенства. 
08.09.2023 18:32
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Германии впервые в истории стала финалистом чемпионата мира по баскетболу 
В 1/2 финала турнира немецкие баскетболисты оказались сильнее США.
08.09.2023 18:06
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Германии сенсационно обыграла США и вышла в финал чемпионата мира — 2023 
Сборная Германии сенсационно обыграла США и вышла в финал чемпионата мира — 2023 
Игра прошла на площадке «Молл оф Азия-Арене» в Филиппинах. 
08.09.2023 17:35
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Сербия одержала победу над Канадой и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу
Сербия одержала победу над Канадой и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу
Счёт матча 95:86.
08.09.2023 13:41
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Сборная Литвы победила Словению и сыграет в матче за пятое место ЧМ-2023 по баскетболу
Болельщиков ждёт разборка прибалтийских команд.
07.09.2023 17:39
Баскетбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.