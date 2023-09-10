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Глава РФБ Кириленко назвал условие возвращения россиян на международную арену

Недавно легендарного баскетболиста переизбрали на высокий пост.
10 сентября 2023 08:46
автор: Тимур Пацюк

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил шансы возвращения российский баскетболистов на международные турниры.

«У нас с Международной федерацией баскетбола великолепные отношения. Вчера меня переизбрали в центральный комитет центрального бюро FIBA. Как только политическая напряжённость спадёт, мы максимально быстро вернёмся на международную арену», - цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, российские сборные и клубы были отстранены от соревнований под эгидой FIBA из-за начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Кириленко рассказал о возможных товарищеских встречах с африканскими сборными.

источник: ТАСС
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