Глава РФБ Кириленко назвал условие возвращения россиян на международную арену

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил шансы возвращения российский баскетболистов на международные турниры.

«У нас с Международной федерацией баскетбола великолепные отношения. Вчера меня переизбрали в центральный комитет центрального бюро FIBA. Как только политическая напряжённость спадёт, мы максимально быстро вернёмся на международную арену», - цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, российские сборные и клубы были отстранены от соревнований под эгидой FIBA из-за начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Кириленко рассказал о возможных товарищеских встречах с африканскими сборными.