Сборная Канады обыграла команду США и стала бронзовым призёром ЧМ по баскетболу

В Пасае (Филиппины) завершился матч за третье место чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались сборные США и Канады.
Победу в матче в овертайме со счётом 127:118 одержала сборная Канады.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Диллон Брукс, набравший 36 очков. Дабл-дабл из 31 очка и 11 передач на счету Шея Гилджес-Александера.
В составе сборной США 24 очка набрал Энтони Эдвардс.
Напомним, в финале турнира встретятся сборные Германии и Сербии.
источник: «Советский спорт»