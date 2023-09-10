Сборная Канады обыграла команду США и стала бронзовым призёром ЧМ по баскетболу

В Пасае (Филиппины) завершился матч за третье место чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались сборные США и Канады.

Победу в матче в овертайме со счётом 127:118 одержала сборная Канады.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Диллон Брукс, набравший 36 очков. Дабл-дабл из 31 очка и 11 передач на счету Шея Гилджес-Александера.

В составе сборной США 24 очка набрал Энтони Эдвардс.

Напомним, в финале турнира встретятся сборные Германии и Сербии.