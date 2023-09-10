Сборная Германии обыграла Сербию и впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу

Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу. 10 сентября немецкие баскетболисты в финале ЧМ-2023, который проходил в Индонезии, Японии и Филиппинах, обыграли национальную команду Сербии.

Встреча завершилась со счётом 88:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20).

Весомый вклад в победу своей команды внес защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер, набравший 23 очка. Еще 19 баллов заработал форвард немцев Франц Вагнер. У сербов лучшим стал защитник Алекса Аврамович, в активе которого 21 очко.

Бронзовым призёром ЧМ-2023 стала сборная Канады, в матче за третье место победившая команду США (127:118 ОТ).