Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу 

Сборная Германии впервые в своей истории выиграла чемпионат мира по баскетболу.

В финальном матче мундиаля 2023 года подопечные Гордона Херберта обыграли национальную команду Сербии со счётом 83:77.

В 2002 году сборная Германии завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, что являлось до этого момента лучшим достижением команды. В борьбе за призовое, третье, место немцы превзошли национальную команду Новой Зеландии (117:94).

Сборная Сербии играла в финале мирового первенства в 2014 году, где уступила национальной команде США (92:129).