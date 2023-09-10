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Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу 

В финале мирового первенства немцы одолели национальную команду Сербии. 
10 сентября 2023 17:44
автор: Глеб Шевяков

Сборная Германии впервые в своей истории выиграла чемпионат мира по баскетболу.

В финальном матче мундиаля 2023 года подопечные Гордона Херберта обыграли национальную команду Сербии со счётом 83:77.

В 2002 году сборная Германии завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, что являлось до этого момента лучшим достижением команды. В борьбе за призовое, третье, место немцы превзошли национальную команду Новой Зеландии (117:94).

Сборная Сербии играла в финале мирового первенства в 2014 году, где уступила национальной команде США (92:129).

источник: «Советский спорт»
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