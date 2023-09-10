Защитник сборной Германии Шрёдер признан самым ценным игроком чемпионата мира по баскетболу

Защитник сборной Германии Деннис Шрёдер признан самым ценным игроком чемпионата мира по баскетболу 2023 года, который проходил в Индонезии, Японии и Филиппинах.

10 сентбря национальная команда Германии обыграла в финале ЧМ-2023 сборную Сербии и впервые завоевала титул чемпионов мира. Встреча завершилась со счётом 83:77. Шрёдер стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков.

29-летний баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», стал вторым немецким MVP в истории мировых первенств после Дирка Новицки, который удостоился этого звания в 2002 году.