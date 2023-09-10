ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник сборной Германии Шрёдер признан самым ценным игроком чемпионата мира по баскетболу

Немцы впервые в истории стали победителями ЧМ.
10 сентября 2023 18:21
автор: Денис Владимиров

Защитник сборной Германии Деннис Шрёдер признан самым ценным игроком чемпионата мира по баскетболу 2023 года, который проходил в Индонезии, Японии и Филиппинах.

10 сентбря национальная команда Германии обыграла в финале ЧМ-2023 сборную Сербии и впервые завоевала титул чемпионов мира. Встреча завершилась со счётом 83:77. Шрёдер стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков.

29-летний баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», стал вторым немецким MVP в истории мировых первенств после Дирка Новицки, который удостоился этого звания в 2002 году.

источник: «Советский спорт»
Определилась символическая пятёрка чемпионата мира по баскетболу 2023 года 
Победителем турнира стала национальная команда Германии. 
10.09.2023 18:39
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Ерёмин оценил победу сборной Германии над Сербией в финале чемпионата мира по баскетболу 
Немцы впервые в своей истории завоевали титул мирового первенства. 
10.09.2023 18:30
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу 
В финале мирового первенства немцы одолели национальную команду Сербии. 
10.09.2023 17:44
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Германии обыграла Сербию и впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу
Сборная Германии обыграла Сербию и впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу
Главным героем встречи стал Деннис Шрёдер.
10.09.2023 17:41
Баскетбол
автор: Денис Владимиров
Сборная Канады обыграла команду США и стала бронзовым призёром ЧМ по баскетболу
Сборная Канады обыграла команду США и стала бронзовым призёром ЧМ по баскетболу
Победа досталась канадцам в овертайме.
10.09.2023 13:40
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Владимир Гомельский назвал фаворита в финале ЧМ
Четырёхкратный чемпион СССР отметил, что ждёт не яркого финала, а умной игры обеих команд.
10.09.2023 10:44
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Глава РФБ Кириленко назвал условие возвращения россиян на международную арену
Недавно легендарного баскетболиста переизбрали на высокий пост.
10.09.2023 08:46
Баскетбол
автор: Тимур Пацюк
Гомельский — о сборной США на ЧМ: гуляли, пили и нарушали режим
Заслуженный тренер РСФСР отметил, что по уровню индивидуальной подготовки американцы по-прежнему впереди планеты всей.
09.09.2023 22:36
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Андрей Кириленко переизбран на пост члена Центрального бюро ФИБА
С 2015 года бывший баскетболист также работает в качестве главы РФБ.
09.09.2023 20:21
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.