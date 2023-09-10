Ерёмин оценил победу сборной Германии над Сербией в финале чемпионата мира по баскетболу 

Бывший главный тренер ЦСКА Станислав Ерёмин подвёл итоги финального матча чемпионата мира по баскетболу 2023 года, в котором национальная команда Германии победила сборную Сербии со счётом 83:77.

«Немцы молодцы. Они отлично сыграли. Хороший баланс в команде. Посмотрите, как они сегодня провели эту игру. Есть лидеры, такие как Шредер. Есть командная игра, баланс. Я думаю, что немцы заслужили победу», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Для сборной Германии победа на чемпионата мира стала первой в истории национальной команды. До этого лучшим достижением немецких баскетболистов являлись бронзовые медали на мировом первенстве в 2002 году.