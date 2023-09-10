Определилась символическая пятёрка чемпионата мира по баскетболу 2023 года 

В воскресенье, 10 сентября, подошёл к концу розыгрыш чемпионата мира по баскетболу – 2023. Золотым призёром прошедших соревнований стала сборная Германии впервые в своей истории.

По итогам мирового первенства была представлена символическая пятёрка лучших игроков. В неё вошли Деннис Шрёдер (Германия), Шей Гилджес-Александер (Канада), Энтони Эдвардс (США), Богдан Богданович (Сербия) и Лука Дончич (Словения).

В финальном матче чемпионата мира сборная Германии одержала победу над национальной командой Сербии со счётом 83:77. MVP финала был признан немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер, который набрал в прошедшей встрече 28 очков.