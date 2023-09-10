Тони Кроос назвал баскетболиста Шрёдера спортсменом года 

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на победу сборной Германии в финальном матче чемпионата мира по баскетболу-2023 с национальной командой Сербии (83:77) и назвал игрока победителей Денниса Шрёдера спортсменом года.

29-летний спортсмен был признан MVP финала, набрав в прошедшей встрече 28 очков.

«Деннис — спортсмен года! Никаких обсуждений», — написал немецкий футболист в своих соцсетях.

Сборная Германии впервые в своей истории стала чемпионом мира по баскетболу.