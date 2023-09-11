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Леброн, Карри, Дюрэнт, Тейтум и Дэвис готовы представлять США на Олимпиаде-2024

У американцев собирается сильный состав.
11 сентября 2023 18:58
автор: Александр Кожевников

4-кратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс, выразил желание выступить за сборную США на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Кроме того, состав сборной США може пополниться Стефеном Карри («Голден Стэйт»), Кевином Дюрэнтом («Финикс»), Энтони Дэвисом («Лейкерс»), Джейсоном Тейтумом («Бостон») и Дрэймондом Грином («Голден Стэйт»). Как информирует источник, с ними всеми общался Джеймс.

США выиграли последние четыре Олимпиады.

На завершившемся чемпионате мира американцы стали лишь четвёртыми, уступив в матче за третье место Канаде.

источник: «Советский спорт»
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