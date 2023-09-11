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Владимир Родионов: за такие оклады, как в УНИКСе, «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом

Страшно называть годовые оклады легионеров казанского клуба.
11 сентября 2023 19:59
автор: Тимур Пацюк

Президент «Автодора» Владимир Родионов высказался о чемпионстве казанского УНИКСа по результатам минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

«Я рад за Евгения Богачева, ведь он долго к этому шёл. Но надо понимать, что титул УНИКСу принесли легионеры, у которых просто сумасшедшие контракты. Страшно называть их годовые оклады. За такие деньги «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом за это время», - цитирует Родионова «Спорт-Экспресс».

Глава «Автодора» заявил, что это больше «пыль в глаза», так как о подготовке молодёжи в УНИКСе никто не думает.

источник: «Спорт-Экспресс»
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