Владимир Родионов: за такие оклады, как в УНИКСе, «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом

Президент «Автодора» Владимир Родионов высказался о чемпионстве казанского УНИКСа по результатам минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

«Я рад за Евгения Богачева, ведь он долго к этому шёл. Но надо понимать, что титул УНИКСу принесли легионеры, у которых просто сумасшедшие контракты. Страшно называть их годовые оклады. За такие деньги «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом за это время», - цитирует Родионова «Спорт-Экспресс».

Глава «Автодора» заявил, что это больше «пыль в глаза», так как о подготовке молодёжи в УНИКСе никто не думает.