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Баскетболист «Хьюстона» арестован по обвинению в домашнем насилии

В службу спасения обратилась женщина.
Баскетболист «Хьюстона» арестован по обвинению в домашнем насилии
12 сентября 2023 08:21
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Стало известно, что защитник «Хьюстона» Кевин Портер арестован по обвинению в домашнем насилии.

Как сообщает The Athletic, в службу спасения обратилась женщина. После прибытия на место правоохранителей она была отправлена в больницу с повреждениями лица.

Предварительное расследование на месте показало, что известный человек несколько раз ударил ее и обхватил руками шею.

НБА осведомлена о сообщениях об аресте игрока и поддерживает связь с клубом для сбора дополнительной информации.

источник: The Athletic
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