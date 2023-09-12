Баскетболист «Хьюстона» арестован по обвинению в домашнем насилии

Стало известно, что защитник «Хьюстона» Кевин Портер арестован по обвинению в домашнем насилии.

Как сообщает The Athletic, в службу спасения обратилась женщина. После прибытия на место правоохранителей она была отправлена в больницу с повреждениями лица.

Предварительное расследование на месте показало, что известный человек несколько раз ударил ее и обхватил руками шею.

НБА осведомлена о сообщениях об аресте игрока и поддерживает связь с клубом для сбора дополнительной информации.