Гомельский: Портер в России? Думаю, что дураков, готовых его подписать не найдётся

Четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский рассказал корреспонденту «Советского спорта» о том, что не видит необходимости российским клубам приобретать арестованную звезду НБА.

«До суда он может находиться на свободе, заплатить залог, гонорар позволяет, плюс это США, зависит, какие у него будут адвокаты. Однако это уже не моё дело. После того, как он своё отсидит, я думаю, что таких дураков не найдётся и никто из нашего чемпионата его не подпишет. Он нам не нужен», - заявил Гомельский.

Ранее Владимир Гомельский также прокомментировал ситуацию с арестом звезды НБА и оценил ущерб, который понесёт команда.